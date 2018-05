Felfüggesztettet kapott

A volt küzdősportoló anya úgy megrúgta a gyerekét, hogy megsérült a lépe

Nem jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Budapest Környéki Törvényszék egy anyát, aki 2015-ben a Szentendrei-szigeten hasba rúgta nevelt gyermekét. 2018.05.31 14:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A törvényszéki közleményben azt írták, a verőcei család 2015 októberében egynapos kirándulásra ment a Szentendrei-szigetre, ahol a 2009-ben, élettársának előző kapcsolatából született gyermeke véletlenül kiborította az elé tett ételt. A vádlott figyelmeztette a kisfiút, aki a másodszorra tálalt ételt is leejtette.



A nő - aki fiatalabb korában versenyszerűen űzött küzdősportot - ezért nagy erővel megrúgta a fiú hasának bal oldalát. A gyermek estére rosszul lett, és keresztanyjának elpanaszolta a történteket.



A közlemény szerint a kisfiút mentővel a Heim Pál Gyermekkórházba szállították, ahol megállapították, hogy megsérült a lépe. Az orvosok elállították a vérzést, és mivel nem alakult ki szövődmény, a gyermek 24 nap kórházi megfigyelés után elhagyhatta az intézményt. A gyógyulás tényleges időtartama ugyanakkor 2-3 hónap.



Kitértek arra is, hogy a bűncselekmény évében rendszeresen elhanyagolt állapotban és az óvónők kérése ellenére hőemelkedéssel, betegen vitték a kisfiút óvodába. A gyermek fegyelmezetlenségeire dühkitöréssekkel reagált.



A bíróság életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt két év három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a nőt. Kiskorú veszélyeztetésének bűntette alól felmentette, a sértett esetében azonban megszüntette a szülői felügyeleti jogát, valamint kötelezte a bűnügyi költségek megfizetésére a nőt.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész, valamint a vádlott és védője is három nap gondolkodási időt kért.