Felújítás

Ki akart dőlni a villamos az úttestre? - videó

hirdetés

Két évvel ezelőttre ígérték, most valósul meg a 4-es 6-os villamos pályájának felújítása. Az Oktogon és Harminckettesek tere közötti részen június közepén kezdődnek a munkálatok. Az autósok ezen a szakaszon egész nyáron csak egy sávot tudnak használni, ugyanis buszsávot hoznak létre az utasokat szállító pótlóbuszoknak. Az egyik autós felvételt készített a József körútról. Azt írta, többször ijedt már meg a Mester utcai 4-es 6-os megálló előtt, mert a villamos épp ki akart esni az útra. Nem kell vadászni a sínhibákat, a villamosok dülöngélése a tátongó gödröknek köszönhető.

Teljes újjáépítés viszont csak 2015-ben történt, akkor a Margit híd budai hídfő környékére, valamint a Jászai Mari tér és az Oktogon közti szakaszra került sor. A teljes pályaszerkezet megújítása azóta várat magára - írta az atv.hu.



Június 16-án kezdődhetnek meg a munkálatok. Az Oktogon és a Harminckettesek tere közti szakasz villamos pályáját 2,6 milliárd forintból építik át. Az utasokat pótlóbusz szállítja majd a kialakított a buszsávon.



Várhatóan dugókra kell majd számítani, ugyanis a Nagykörút ezen részén irányonként 1-1 sávban tudnak csak közlekedni az autósok. A Közbeszerzési Kft nem hagyta jóvá ezt a közbeszerzést, több mint két éven keresztül.



A Közlekedő Tömeg alelnöke szerint 2016-ra ígérték ezeket a munkálatokat. Akkor is indokolt volt, most viszont már egyszerűen halaszthatatlan. Kelemen Tamás hozzátette: Azért kell a 4-es 6-ost most megcsinálni, hogy amikor majd a metró belvárosi szakaszát zárják le, akkor a villamos zavartalanul tudjon közlekedni. Tehát az, hogy most ez végre megvalósul, több százezer budapesti érdeke.



Horváth Csaba szerint a teljes sínpályát maximum 3 hónap alatt fel lehetne újítani. A 4-es 6-os villamos naponta 420.000 utast szállít. A munkálatok az iskolai szünet végéig tartanak.