Baleset

Hanggránát robbant a kisfiú kezében - megszólalt az apa

hirdetés

Mint ismeretes, egy kisfiú súlyosan megsérült egy felrobbant hanggránáttól vasárnap Budapesten. A hanggránátot édesapja adta a kezébe.



Egy operáción már túl van, a gyermeksebész szerint azt még nem tudni, hogy szenvedett-e maradandó károsodást a gyermek.



A történtek miatt a rendőrség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt indított büntetőeljárást.



A gyerek édesapja türelmet kért és azt mondta, az ügy végéig nem kíván nyilatkozni. Ugyanakkor a férfit jól ismerő szurkolóktól a Ripost úgy értesült, az apa mélységesen szégyelli magát, és azt mondja, megérdemli, hogy mindenki őt szidja, és azt is, amivel a bíróság sújtja majd. Akár három évet is kaphat.



A férfi egyébként annyira rajong gyermekeiért, így a kis Patrikért is, hogy alkarjára tetováltatta a születési dátumukat.



Három éve járt szurkolni kisfiával, akinek korábban is adott már pirotechnikai eszközöket, hogy minél jobban élvezze a lelátó különleges hangulatát.