Hanggránátos baleset: közleményt adott ki a Ferencváros szurkolói csoportja

Mint arról a ma.hu is beszámolt, egy kisfiú súlyosan megsérült egy felrobbant hanggránáttól vasárnap Budapesten, a rendőrség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt indított büntetőeljárást.



A fővárosi Groupama Arénában megrendezett labdarúgó-mérkőzés második félidejében egy 35 éves budapesti férfi átadott a fiának egy hanggránátot, amely felrobbant a gyermek kezében. A szerkezet a kisfiúnak súlyos sérülést okozott, a mentők kórházba vitték.



A történtek miatt a rendőrség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt indított büntetőeljárást.



A Ferencváros szurkolói csoportja közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, itt a teljes írás:

"A mai Diósgyőr elleni mérkőzés második félidejében sajnálatos baleset történt a B1-es szektorban, ahol információnk szerint a csoportok füstözésével egyidőben, de attól elkülönülten hanggránátot adott egy szurkoló a gyermeke kezébe, aki ennek következtében súlyosan megsérült.



Legelőször is szeretnénk jobbulást kívánni sérült szurkolótársunknak.



Korábban már számos alkalommal elmondtuk, hogy a hanggránát használatát a lelátón nem engedélyezzük! ÚJRA, NYOMATÉKOSAN FELHÍVJUK MINDEN SZURKOLÓTÁRSUNK FIGYELMÉT, HOGY A HANGGRÁNÁTOK HASZNÁLATA TILOS!



Emellett korábban ki is lett adva egy közlemény a pirotechnika használatával kapcsolatban. Ebben világosan le lett írva, hogy bármilyen pirotechnikai eszköz használata csak a csoportok tudtával lehet. Ilyenre itt nem került sor.



Hangsúlyozzuk, hogy a gyermek nem a Tábor által bemutatott, csoportok által koordinált látvány következtében sérült meg.



A csoportok az elmúlt években rengeteg erőfeszítést tettek a szurkolói kultúra normalizálására (túlzott alkoholfogyasztás kerülése, pirotechnika szabályok közé szorítása, provokációk figyelmen kívül hagyása). Ennek a felelőtlen viselkedésnek a következtében egy gyermek súlyosan megsérült és megint rossz helyzetbe hozza az egész közösséget. Ez óriási tragédia egy fiatal fradistának és minden fradistának!



Semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet gyermeknek adni. Nem véletlenül hozzuk ezeket a szabályokat. A szabályok betartása MINDENKIRE vonatkozik. A csoportokkal együtt visszatérő szurkolókra és a csoportok távolmaradása alatt bejáró szurkolókra egyaránt.



Az alábbiakban a korábbi pirotechnikára vonatkozó közleményünk olvasható. “Pirotechnika: A lelátón pirózni csak a B-Közepet vezető szurkolói csoport(Green Monsters), tudtával és beleegyezésével lehet. A csoport vezetőit és a tagokat a mérkőzések előtt megtaláljátok a szektorok alján a drapik mögött. Amennyiben ez tud működni, elkerülhető mindennemű konfliktus és kellemetlenséget, mind a lelátón és a hatóságokkal illetve Clubbal szemben is. Mind a közösség, mind a saját érdeketekben” - írták.

