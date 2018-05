Öngyilkosság

Megrázó részletek láttak napvilágot a horti tragédiáról

Négyéves unokájával ugrott a tehervonat elé egy nagymama Horton, esélyük sem volt a túlélésre. 2018.05.28 11:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint arról a ma.hu is beszámolt, unokájával a karjában ugrott a tehervonat elé Horton a nagymama, a kicsinek esélye sem volt a túlélésre.



A tragédia május 26-án délután történt a Hort és Csány közötti vasúti átjáróban. Az asszony és a gyermek a helyszínen életét vesztette.



Az Agria Tv úgy tudja, a nő kerékpárjával ment a vasúti átjáróba. A gyermeket a kerékpáron, a gyerekülésben vitte. A kereszteződés mellett letámasztotta a biciklit, a gyermeket magához vette, és az érkező tehervonat elé ugrott.



A Blikk és a Bors megrázó részleteket közölt a kettős tragédiáról. A 49 éves nagymama lányával és unokájával élt együtt a horti családi házban. Mint kiderült, a gyermek anyja nyitott gerinccel született, tolókocsiban él. A nagymama gondozta őt és a kisfiút is, akit imádott.



A szóbeszéd szerint a négy éves kisfiút el akarta venni a gyámügy, merthogy nem tudják megfelelően ellátni.



Mindkét lap azt írja, hogy a nagymama utalt rá, mire készül. Az elmúlt időkben többektől is megkérdezte, fáj-e az, ha az embert elüti a vonat - mondta a Blikknek Csuka Zsolt, aki ingyen adta bérbe házát a családnak.



A nagymama állítólag a gyámhivatali procedúra miatt szánta el magát a végzetes lépésre, melyet lánya nem is sejtett. Az édesanyát sokkolta gyermeke halála. Szerinte nem voltak előjelek, a gyermek és a nő imádták egymást.



"Édesanyám sem küzdött mentális betegséggel, ami talán választ adhatna a történtekre. Imádta az unokáját, és a magánélete is teljesen rendben volt" - mondta el a Borsnak, hozzátéve, igaz, hogy kerekesszékben ül, de tökéletesen alkalmas volt kisfia ellátására, semmiben nem szenvedett hiányt. Az anya azt is elmondta, hétfőn akart elköltözni barátjához.



A történtek után a mozdonyvezető sokkot kapott, mentő vitte kórházba.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!