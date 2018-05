Visszaélés

Lekért édesapjának adatokat egy autóról, mert meg akarta venni - rendőrök vitték el

hirdetés

Két kormánytisztviselőt vádol korrupciós bűncselekményekkel a Fővárosi Főügyészség - tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.



Ibolya Tibor azt közölte: egy 40 éves és egy 52 éves nő kormánytisztviselőként teljesített szolgálatot az egyik budapesti kormányhivatalnál. 2016 áprilisától kormányablak-ügyintézőként látták el a hatáskörükbe tartozó feladatokat, amelyek teljesítéséhez hozzáféréssel rendelkeztek különböző nyilvántartásokhoz, így a lakcím- és gépjármű-nyilvántartáshoz is.



2016 novembere és 2017 augusztusa között a fenti nyilvántartásokból több esetben jogosulatlanul kértek le adatok azért, hogy ezzel maguknak vagy másoknak kedvezzenek. Így például 2017 márciusában az egyik vádlottat édesapja kérte meg arra: jogalap nélkül, soron kívül kérjen le neki adatokat a gépjármű-nyilvántartásból annak tisztázása érdekében, hogy egy adott gépjárművel nincs-e valamilyen probléma (nem áll-e foglalás, körözés, vagy terhelés alatt). A vádlott édesapja kérésére megszegte a hivatali kötelezettségét, és a kért gépjárműadatokat jogosulatlanul lekérte a nyilvántartásból.



Ezen felül az egyik vádlott két esetben kolléganőjét vette rá a jogosulatlan adatkérésre. Az egyik esetben saját érdekében, magáncélból, egy általa tervezett gépjármű-vásárlás miatt, a másik esetben pedig egy ismerőse kérésére, mert ő akkor éppen szabadságon volt. A vád szerint a kolléganő mindkét esetben teljesítette a kérést, hivatali kötelezettségét megsértve, jogosulatlanul lekérte a rendszám alapján megnevezett gépjárművek adatait a gépjármű nyilvántartásból. Emellett egy másik alkalommal is kért le jogosulatlanul adatokat, akkor egy saját ismerőse kérésére.



A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2017 nyarán megbízhatósági vizsgálatot rendelt az egyik vádlott vonatkozásában, amin a vádlott megbukott, ezt követően őt a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei az irodájában elfogták.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben hivatali vesztegetés elfogadása, valamint több rendbeli hivatali visszaélés miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.