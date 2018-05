Tragédia

Ceglédberceli baleset: 35 gyerek maradhatott árván

Hét nő és két férfi halt meg a kedd esti ceglédberceli balesetben, Désfalváról, Egrestőről és Felsőkápolnáról származtak. A román sajtó úgy tudja, a kamionnal karambolozó kisbusz utasai Szlovéniában dolgoztak mezőgazdasági munkásként, és épp hazafelé tartottak, mikor megtörtént a tragédia.



A Blikk szerint 13 gyermek veszíthette el a szüleit a balesetben, a román sajtó szerint viszont még ennél is többen maradtak árván vagy félárván. Meg nem erősített információk szerint összesen 35 gyerek veszíthette el édesanyját vagy édesapját.



A 24.hu információi szerint egy házaspár is van az áldozatok között, akit hat gyermek várt haza.



Mint ismeretes, a tragédiát a kisbusz sofőrje okozta, aki élőben közvetítette Facebookon a 4-es főúton lévő száguldásukat. A felvételen jól látszik, ahogy a sofőr önmagát, majd azt filmezi, ahogy egy egyenes útszakaszon előzésbe kezd. A háttérből pedig az hallható, hogy az utasok közül rászólnak, hogy fejezze be a telefonálást. De az is jól látható, hogy a sofőr semmit nem tesz az ütközés elkerüléséért, amikor szembe jön vele a teherautó.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a kilenc ember halálát okozó ceglédberceli baleset körülményeit.