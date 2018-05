Baleset

Döbbenet: felrobbant a telefon egy fiú zsebében Veresenyházán, súlyos sérülést szenvedett

Felrobbant szombaton a telefon egy veresegyházi fiú zsebében, akit azonnal kórházba kellett szállítani.

A veresegyházi fiú épp az ivacsi horgásztónál volt, amikor a zsebében felrobbant az ötéves telefonja. Az ott levő horgászok siettek a segítségére, a fiút azonnal kórházba kellett szállítani. A kórházban kiderült, hogy harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, bőrátültetésre volt szüksége, amit el is végeztek - írta a Blikk.



A Ripost felkereste a fiú édesapját is, aki a fia állapotáról nem akart nyilatkozni, a készülékről pedig annyit árult el, hogy 5 éve vásárolták, de több mint 2 évig senki nem használta. Pár hónapja azonban újra elővették, de úgy tűnt, semmi probléma nincs vele. A szomorú édesapa emellett a Facebookon kért segítséget, hogy aki megtalálta a felrobbant készülék maradványait, az adja át nekik, szeretnék ugyanis megkeresni a gyártót és kártérítést követelni.



A napilap felkeresett egy telefonszakértőt, Szűcs Gergőt is, aki elárulta, legtöbbször az elhasználódott akkumulátor a hibás. „Csak az akkumulátor robbanhat fel egy telefonban, amikor az már túlzottan elhasználódott vagy nagy hőnek teszik ki” – mondta.



A szakértő figyelmeztet, hogy a telefonokat általában 80 százalékig érdemes tölteni és 20 százalékig merülni hagyni. Ha napi kétszer kell tölteni a telefont, az azt jelenti, hogy az akkumulátor nagyon gyenge. Ráadásul a púposodó akkumulátorokat egyre nehezebb észrevenni az üvegfóliák és a védőtokok miatt.



