Gyilkosság

VV Fanni-ügy: meghosszabbították a nyomozást

Már több mint hat hónapja zajlik a nyomozás Novozánszki Fanni ügyében, amely eltűnésként indult, de gyorsan átkerült a gyilkossági nyomozókhoz. A rendőrség gőzerővel keresi a holttestet, minden eszközt bevetnek, és már külföldre is kiterjesztették a kutatást.



Az ügy eddigi egyetlen gyanúsítottja, B. László már november vége óta ül előzetes letartóztatásban: őt akár holttest nélkül is elítélhetik, ha elegendő bizonyítékot sikerül összegyűjteni. Az előzetesét már többször meghosszabbították.



"Nagyon bízunk benne, hogy a gyanúsított továbbra is előzetesben marad, és előbb-utóbb elárulja, hova rejtette el Fanni holttestét" – mondta korábban a Blikknek dr. Lichy József.



A rendőrség nem adja fel, a Blikk megkeresésére, hogy várható-e a nyomozás meghosszabbítása, a következő választ kaptuk a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályától: "Tájékoztatjuk, hogy a nyomozóhatóság kezdeményezte a nyomozás határidejének meghosszabbítását, a nyomozás jelenlegi határideje 2018. november 24., amely meghosszabbítható."



Így az sem kizárt, hogy egy évvel Fanni 2017. november 20-i eltűnése után még mindig zajlik majd a nyomozás.