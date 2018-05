Tragédia

Egy másik kislányt is találtak a 8 éves sólyi kislány gyilkosánál

2018.05.20 08:55

Újabb részletek derültek ki a holtan talált 8 éves kislány gyilkosával kapcsolatban. Mint kiderült, egy másik kislányt is találtak a 8 éves sólyi kislány gyilkosánál.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyolc éves kislányt eltűnése után azonnal keresni kezdték a hatóságok és a helybéliek, ám Adriennre már csak holtan bukkantak rá szombaton. Holttestét állítólag lemeztelenítve találták meg, nem messze tőle hevertek a ruhái, a cipője és egy véres kődarab is.



A hatóságok emberölés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást és nagy erőkkel folytatják a nyomozást a 8 éves sólyi kislány halálának ügyében.



A veol.hu megírta, hogy állítólag szombaton a rendőrségen láttak egy fiatalembert, akit bilincsben kísértek, és az édesanya 15 éves fia pedig ráismert volt osztálytársára. A Blikk most úgy tudja, hogy a bilincsben kísért fiúnál egy kislányt találtak, akit szintén kerestek, de ő élve került elő.



Kaptur József, Sóly polgármestere megdöbbenését fejezte ki, a történtek megrázták az egyébként békés falu lakóit. Adrienn óvónője szerint a kislány nagyon kedves, barátságos természetű volt, akit mindenki szeretett a faluban.