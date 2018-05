Gyilkosság

Megszólalt a Fertő tóban megtalált nő édesanyja

Nagy Zsuzsanna legközelebb már csak akkor hallott lánya felől, amikor rendőrök felkeresték, hogy közölték: a lányát megölték.



"Éppen a munkahelyem voltam, amikor felhívott egy rendőr és mondta, hogy találkozni szeretne velem.

A nyomozó elmondta, hogy Zsuzsikám már nem él, mert egy férfi megölte" - nyilatkozta a Blikknek az édesanya.



A nő teljesen összeomlott, azóta is a bécsi kannibál, Alfred U. által meggyilkolt lánya utolsó üzeneteit olvasgatja.



Zsuzsát a tragikus éjszakán nem engedték be a szállóba, ahol lakott. Ekkor futott össze gyilkosával.



Mint ismeretes, április 18-án emberi testrészeket találtak a Fertő tóban. A búvárok több napos keresés után találták meg az összes maradványt.



Mint ismeretes, Alfréd U. a gyilkos, aki vallomása szerint azért végzett Zsuzsannával, mert a nő nem akarta simogatni őt, majd ki is nevette. Dühében megfojtotta, majd a testet feldarabolta. Egyes részeit a fagyasztóba tette, hogy később tudjon enni azokból. A többi testrészt elvitte Fertő tavi kunyhójához, ahol a vízbe dobta.



Sokáig azt hitték, VV Fanni holttestét találták meg a tóban.