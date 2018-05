Tűzeset

Tragédia: rágyújtotta a házat szállásadójára, aki kislányával bent égett a házban

Megvárta, míg a sértett és gyermekei aludni térnek, majd az éjszakai órákban a saját szobájában meggyújtott egy pólót, amit a földre dobott. 2018.05.14 08:26 ma.hu

Rágyújtotta a házat szállásadójára Mezőcsáton egy férfi, a tűzben felrobbant egy gázpalack, egy fiatal férfi és másfél éves kislánya meghalt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Főügyészség a férfi ellen aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember, valamint részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat - közölte a vádhatóság az MTI-vel hétfőn.



A tájékoztatás szerint az eset az elmúlt év nyarán történt. A 36 éves vádlott szívességi lakáshasználóként lakott a sértett férfi házában, amelyben a férfi három gyermekével élt, akiket egyedül nevelt. A vádlott italozó életmódja miatt gyakoriak voltak a konfliktusok, a tulajdonos többször rendreutasította a részegen éjszaka hangoskodó vádlottat, mert a gyerekek nem tudtak aludni miatta.



Ilyenkor többször közölte is vele, hogy költözzön el. A vádlott több alkalommal fenyegette szállásadóját, hogy rájuk gyújtja a házat, ha őt onnan kirakják. Egy újabb veszekedés után a vádlott megvárta, míg a sértett és gyermekei aludni térnek, majd az éjszakai órákban a saját szobájában meggyújtott egy pólót, amit a földre dobott. A szőnyeg azonnal lángolni kezdett. Mivel a szobákon nem voltak ajtók, a tűz gyorsan terjedt a házban.



A férfi az épületet elhagyta és elindult a szomszéd faluba. Pár utcával lejjebb még hallotta a segélykiáltásokat, de semmit nem tett.



A házban lévő füstre a 33 éves családfő felébredt, a nagyobb gyerekeket felébresztette és kiterelte őket. Ezután visszament, hogy másfél éves kislányát is kimenekítse. Azonban onnan már kijönni nem tudtak, ugyanis a konyhában lévő gázpalack a tűzben felrobbant. A férfi és a kislány a robbanásban életét vesztette.



Az előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség - közölte a vádhatóság.