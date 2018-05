Baleset

Lottónyereményből vette az Audit, amiben meghalt

Mint arról a ma.hu is beszámolt, életét vesztette az az autós, aki rendőrök elől menekülve szalagkorlátnak hajtott péntek hajnalban Vác külterületén, majd a járműve kigyulladt és kiégett.



A Bors megtudta, hogy az áldozat, Cs. Attila édesapja tavaly közel 50 millió forintot nyert a Skandináv lottón, a pénzt szétosztotta gyermekei között. Cs. Attila ebből a pénzből vette az Audit.



"Attilát gyerekkora óta ismerem. Úgy tudom, hogy egy lakásavató buliról jött haza a barátaitól, talán fogyasztott valamit, ezért ijedhetett meg a rendőröktől – mondta a Borsnak a férfi egyik szomszédja.



A lap az apával is tudott beszélni, aki szerint a fiára nem volt jellemző a felelőtlen viselkedés, alkoholt is ritkán ivott.