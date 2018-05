Újabb tragédia

Öngyilkos lett a bedrogozott csongrádi csecsemő védőnője

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt egy hotelben drogozta halálra csecsemőjét egy nő.



A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított élettársával 2018 januárjában egy hotelben szállt meg, ahová magukkal vitték öt hónapos gyermeküket is. A nő, aki egyébként maga is kábítószer-fogyasztó, ismeretlen körülmények között olyan mennyiségű kábítószert juttatott a csecsemő szervezetébe, amely a gyermek halálát okozta. Az eddigi adatok szerint kizárt, hogy a kábítószer természetes úton került a csecsemő szervezetébe, halálát a drog kiváltotta oxigénhiány és légzési elégtelenség okozta.



A nő ellen 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárás.



Napokkal a szörnyű eset után újabb tragédia rázta meg a csongrádiakat - értesült a Blikk. Az 5 hónapos kislány védőnője, egy köztiszteletben álló családanya önkezével vetett véget az életének. Hogy van-e összefüggés a két eset között, egyelőre nem tudni, annyi bizonyos, hogy az asszony többször is járt a családnál, és a rendőrség a napokban hallgatta volna meg.



A védőnőről mindenki elismeréssel beszélt, kiváló és rendkívül lelkiismeretes szakembernek tartották.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!

