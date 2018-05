Fenyő-gyilkosság

Gyárfás Tamás nem tesz szóban vallomást

2018.05.11 08:44 ma.hu

A PestiSrácok.hu információi szerint csütörtök reggel ismét gyanúsítotti kihallgatásra idézték Gyárfás Tamást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai.



A lap úgy értesült, hogy ügyvédjével egyeztetve úgy döntöttek, szóban nem tesz vallomást, közlendőjét írásban tárja a hatóságok elé.



Gyárfás Tamás több olyan személyes tárgyat is visszakapott, amit a házkutatás alkalmával foglaltak le. A hírek szerint az írásos vallomást két héten belül nyújtják majd be.



A PestiSrácok a cikkben leírja, hogy Gyárfás a legutóbbi kihallgatásain arról is beszélt, hogy Portik soha nem zsarolta őt, és hazugságnak nevezte Tasnádi állítását, miszerint ő bízta meg a nehézfiút Fenyő János likvidálásának megszervezésével, amiért több alkalommal is fizetett neki.