Zaklatás

(18+) Nejével hármasban szexelt diákjával a budapesti tanár - nem is egyszer

Az egyik fiúval kétszer hármasban is szexeltek, aki ekkor már betöltötte a felnőtt kort, arról viszont nem tudott a feleség, hogy a férjével volt-e kapcsolata korábban a fiúnak. 2018.05.10 09:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szexuális kényszerítéssel és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak egy 41 éves budapesti tanárt. Az ügyről újabb részletek derültek ki a tárgyaláson - erről a Blikk írt.



A lap cikke szerint férfi az egyik fővárosi gimnáziumban és a Budapest Honvéd utánpótlását adó Magyar Futball Akadémián ismerte meg azokat a diákokat, akikkel szexuális kapcsolata is volt.



A bíróság meghallgatta a tanár feleségét is, aki elmondta, az egyik fiúval kétszer hármasban is szexeltek, ő ekkor már betöltötte a felnőtt kort, arról viszont nem tudott, hogy a férjével volt-e kapcsolata korábban a fiúnak.



A férfi egyik kolléganője azt mondta, feltűnt neki, hogy a gimnázium végzős évében az egyik diák meglepően jóban volt a vádlottal. Két évvel később tudta meg, hogy a tanár a focista fiúknak szexuális tartalmú üzeneteket küldött. A diákok azt mesélték, velük aktus is volt.



A Blikk cikke szerint olyan eset is volt, amikor a tanár szerződést kötött az egyik diákkal, hogy hetente egy alkalommal találkozzanak, amikor fotókat készített róla, ezt pedig továbbította egy meleg fiúkkal dolgozó külföldi céghez.



Ezekkel a képekkel a tanár zsarolta is a fiút. Azzal fenyegette, hogy ha szakít vele, azokat megmutatja a barátainak és a hozzátartozóinak is.