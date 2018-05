Tragédia

VV Fanni-ügy: ezért zárhatták ki az ügyvédet

hirdetés

Rendőrségi kezdeményezésre három hónap után, az ügyészség márciusban le­váltotta a gyanúsított ügyvédjét, dr. Brodmann Pétert - írja a Bors.

A lap arra is emlékeztet, hogy ezt követően azóta meghallgatták tanúként. Eddig úgy lehetett tudni, azért, mert B. László idős nagypapája felismerni vélte a feltehetően a gyilkossághoz használt kötelet.



A Bors most viszont új információkkal állt elő. Úgy tudják, hogy B. László és egykori védője feltűnően sokat beszélt telefonon Fanni eltűnésének estéjétől a gyanúsított letartóztatásáig.



A rendőrség lekérte a híváslistát, amiből az derült ki, hogy a vélhető emberölés és az őrizetbe vétel között érdemben a nagybácsival tartotta a kapcsolatot, akivel feltűnően hosszan beszélt, többek között éjjel kettő és három órakor is.



Megkeresték dr. Brodmann Pétert is, aki elismerte a beszélgetéseket, azt azonban az ügyvédi titoktartás miatt nem mondta el, mi volt a téma közöttük.