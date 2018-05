Erőszak

Pénzt ajánlott szexért fiatal focistáknak a pedofil budapesti tanár

Újabb tanúk meghallgatásával és megdöbbentő részletekkel folytatták a tárgyalását annak a 40 éves tanárnak, aki a vád szerint az egyik fővárosi gimnáziumban és a Budapest Honvéd utánpótlását adó Magyar Futballakadémián több növendékét szexuálisan zaklatta – írja a szerdai Blikk.



A feljelentés 2017 januárjában történt, az ügyészség tavaly decemberben emelt vádat ellene szexuális kényszerítés és kiskorú veszélyeztetése miatt.



A június óta szabadlábon védekező tanár a vád alapján a fociakadémiáról két fiúval kezdett ki, őket már ismerte a gimnáziumból. Még 2016 őszén a bizalmukba férkőzött, csetelt velük, de a baráti beszélgetés hamar furcsa fordulatot vett, szexuális tartalmú üzeneteket kezdett küldözgetni nekik.



Az egyik focista azt mondta, hogy a tanár fogdosta őt, és fotókat kért tőle a péniszéről. Egy másik fiú attól tartott, hogy az érettségin kibabrál vele az igazgató-helyettesként is dolgozó férfi, ezért többször találkoztak, elment vele fagyizni, moziba, vásárolni. A fiatal labdarúgó a bíróság előtt állította: 100 eurót ajánlott neki a tanár azért, hogy orális szexet folytathasson vele.



A történteket a játékos elmesélte végül egy tanárnőnek, aki szintén az akadémián dolgozott. Ő vette rá végül a fiatal korú focistát, hogy édesapjával tegyen feljelentést. Ezután más áldozatok is jelentkeztek, és állításuk szerint velük szexuális aktus is történt.



A tanár továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat.



A Budapest Honvéd közleményben így reagált: „Kötelességünknek megfelelően feljelentést tettünk a rendőrségen. Természetesen továbbra is mindent megteszünk tanulóink védelmében és figyelemmel kísérjük az eset kimenetelét”.