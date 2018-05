Emberölés

Egy hotelben drogozta halálra csecsemőjét egy anya

A nő, aki egyébként maga is kábítószer-fogyasztó, ismeretlen körülmények között olyan mennyiségű kábítószert juttatott a csecsemő szervezetébe, amely a gyermek halálát okozta. 2018.05.07 15:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kábítószer okozta egy csecsemő halálát, a bíróság - ügyészi indítványra - elrendelte az anya előzetes letartóztatását - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.



Szanka Ferenc közölte, a nő ellen 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárás.



A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított élettársával 2018 januárjában egy hotelben szállt meg, ahová magukkal vitték öt hónapos gyermeküket is. A nő, aki egyébként maga is kábítószer-fogyasztó, ismeretlen körülmények között olyan mennyiségű kábítószert juttatott a csecsemő szervezetébe, amely a gyermek halálát okozta. Az eddigi adatok szerint kizárt, hogy a kábítószer természetes úton került a csecsemő szervezetébe, halálát a drog kiváltotta oxigénhiány és légzési elégtelenség okozta.



A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítványnak helyt adva elrendelte a nő előzetes letartóztatását - tudatta a csoportvezető ügyész.