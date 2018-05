Állatkínzás

Altatás helyett lelőtték, megnyúzták a Nemzeti Vágtán megsérült lovat

hirdetés

Óriási felháborodást keltett egy Facebookra feltöltött videó, mely azt mutatja be, milyen brutális kegyetlenséggel vetettek véget egy a Nemzeti Vágta sarkadi előfutamában megsérült versenyló életének. A felvételt több tízezren látták, több ezer megosztásnál jár.



A felvételen a lóval versenyző és balesetező nő, a kondorosi Szabó Erzsébet zokogva, sokkos állapotban mutatja Facebook-live-ban a fejbelőtt, megnyúzott, szétvágott, eltört lábú ló tetemét egy elhagyatott erdőszéli bekötőúton. Ha elég erős hozzá a lelke, megnézheti az Állatvédőrség oldalán, vagy itt.



A felvételen a nő elmondja, mután bukott a lóval, nem volt teljesen magánál, így édesanyja mondta az állatorvosnak, ha a ló menthetetlen, akkor altassák el. Ebből lett a brutális, embertelen kivégzés. Mint ahogy a nő és a kommentelők is utalnak rá, valószínűleg azért nyúzták meg a lovat a bőréből az azonosításra szolgáló billogot. Nyakát pedig azért vagdoshatták szét, hogy megtalálják és kiszedjék a chipet. Hogy altatás helyett miért kellett fejbelőni, arra nincs magyarázat. A nő állítása szerint a ló útlevelét még nem kapta vissza a szervezőktől.



Az állatvédőrség még éjszaka feljelentést tett, egy rendőrrel a helyszínt is megnézték.



A Sarkadi Rendőrkapitányság állatkínzás gyanúja miatt nyomozást rendelt el és vizsgálja az eset körülményeit. A videó helyszínén egyébként több állattetem is van, valószínűleg egy illegális állattemetőről lehet szó.



Szabó Erzsébet küzdeni fog azért, hogy mindenki aki ebben benne volt, megkapja a büntetését.