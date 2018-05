Borzalom

Családi tragédia Dágon - újabb részletek

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, késsel életveszélyesen megszúrta feleségét Dágon egy férfi hétfőn. Gyermekük az anyja védelmére kelt, és olyan erővel fogta le az apját, hogy a férfi életét vesztette. Az 56 éves asszonyt a mentők kórházba vitték, 35 éves fia, Sz. Gergő ellen a rendőrség emberölés megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárását.



A férfi BKV-sofőrként dolgozott. "Édesapánk nagyon sokat dolgozott, brutális műszakokat húzott le. Többször is kértük, hogy lassítson, hogy ne vállaljon ennyit. De két éve volt nyugdíjig, és félt, hogy ha nem vállal el mindent, az hatással lehet a nyugdíjára. Szinte biztos vagyok benne, hogy ideg-összeroppanást kapott" - mondta el a Borsnak Sz. Gergő testvére, Sz. Dávid, akit a történtek után egyből hívtak telefonon.



"Elmondták, hogy apám hazajött, és piszkálta anyánkat, aki bement Gergőhöz, mert megijedt. Motoszkálást hallottak lentről, mire odaértek, apám már egy gázpalack mellett állt egy késsel. Nem kizárt, hogy a gyilkosság után magával is végezni akart - mseélte tovább a tragikus történetet.



Azt még nem lehet tudni, hogy fia szorítása, vagy infarktus végzett az édesapával, Sz. Lajossal.



Az anyját védeni próbáló férfi testvére a lapnak elmondta, hogy a testvére nem gyilkos, ő csak az anyukat akarta megvédeni.