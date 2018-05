Döbbenet

Brutális: megerőszakoltak, megkínoztak majd megöltek egy 5 éves kislányt Nagybányán

A hírtelevíziók beszámolói szerint a kislány hétfőn délben még a nagybányai Phoenix gyár környékén játszadozott. Mivel nem tért haza ebédre, többen a keresésére indultak, és éjfél körül rábukkantak a holttestére az eltűnése helyszínének közelében. A holtteste félmeztelen volt, és több sérülést is látni lehetett rajta. A kriminológusok szerint a kislányt megerőszakolta, kínozta, majd megölte az eddig azonosítatlan tettes.



A nyomozáshoz közel álló források szerint a gyanúsítottak köre 23 személyből áll, mindannyian kiskorúak molesztásáért elítélt, majd szabadult személyek. Az első számú gyanúsított egy mindeddig azonosítatlan, ortodox pópa kinézetű, szakállas férfi, akit korábban többször is láttak a környéken, amint cukorkával kínálgatta a játszadozó gyerekeket - számolt be a Maszol.