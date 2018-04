Gyilkosság

VV Fanni-ügy: kiderült az igazság a Fertő-tóban talált testrészekről

90 százalék, hogy nem VV Fanni holttestének maradványait találták meg - ezt dr. Lichy József, az elhunyt lány édesanyjának ügyvédje közölte.



A Bors megbízható rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy legnagyobb valószínűséggel a darnózseli hentes feleségéé, K. Judité lehetnek a Fertő-tóban megtalált testrészek. Ezt támasztják alá dr. Lichy József, a Novozánszky család ügyvédjének szavai is, aki szerint szinte kizárt, hogy az egykori Való Világ szereplőhöz holttestének maradványaira bukkantak a hatóságok.



„Sikerült beszélnem a rendőrséggel, és elmondták, tegnap kint jártak a helyszínen, hogy személyesen is információt gyűjtsenek arról, Novozánszky Fanni holtteste került-e elő a tóból. A DNS-vizsgálat még nem készült el, de így is 90%-os bizonyossággal tudják, hogy nem az egykori Való Világ-szereplő maradványait találták meg” – mondta.