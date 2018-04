Baleset

Járhatatlan az M1 - képek, videó

hirdetés

Az M1-es autópályán Budapest felé, a 28-as km-nél, Zsámbék közelében több jármű ütközött össze. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint négy kamion és egy személyautó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. Mindeközben a dugó végeláthatatlan hosszúra duzzadt, már Győrnél is terelés van, ám az 1-es út is áll. Oda-vissza közlekedhetetlen a sztráda és az 1-es is.

Fotók: ma.hu