Több mint 30 autó tükrét rúgta le sorozatban a győri ámokfutó - videó

Hajnali 3 óra 17-kor érkezett bejelentés a Győri Rendőrkapitányság arról, hogy egy férfi tör-zúz a belvárosban és egymás után rongál meg parkoló autókat. 2018.04.18 16:50

A rendőrség is felfigyelt a kamerarendszeren keresztül a Szabadsajtó út, Széchenyi tér, Czuczor Gergely út, Arany János út, Virágpiac tér, Zechmeister út, Jókai út, Árpád út, Aradi vértanúk út útvonalon randalírozó férfira.



A Kisalföld cikke szerint a 26 éves tettes nem volt válogatós: több tucat autót rongált meg, többségüknek a visszapillantóját rúgta le, volt amelyiknek a lökhárítóját, emellett szemetesládákat és kukákat is borogatott.



A rendőrök nagyjából fél óra alatt azonosították majd el is fogták az elkövetőt, ellene rongálás vétsége miatt indítottak nyomozást.