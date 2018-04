Bűnügy

Újabb testrészeket találtak a Fertő-tónál

hirdetés

Múlt pénteken délelőtt a Fertő tó osztrák részén egy torzót találtak. Nem sokkal később a búvárok megtalálták a csonkolt testhez tartozó fejet is. Annyi biztos, hogy a maradványok egy nőhöz tartoznak, a fogait jelenleg is egy bécsi kórházban vizsgálják. A szakértői vélemények szerint a test több hónapja a vízben volt.



Most újabb testrészek kerültek elő. Találtak két kart kézfej nélkül, valamint egy lábszárat és egy combot, melyek a feltételezések szerint a korábban előkerült torzóhoz tartoznak - mondta el Roland Koch eisenstadti ügyész az OE24.at portálnak.



Már az osztrák lapokban is felmerült, hogy Novozánszki Fanni holttestét találhatták meg. A tavat jelenleg is búvárokkal és nyomkereső kutyákkal kutatják át, valamint DNS-vizsgálatok is folynak.