VV Fanni-ügy: megvan a holttest?

2018.04.17 07:10 ma.hu

A ValóVilág egykori szereplőjének ismerősei szeretnék segíteni a rendőrség munkáját: volt, aki a lány fogorvosával beszélt, hogy van-e panorámaröntgenje Fanni fogairól. Édesanyja is őriz hajszálakat a lányától.



„Szinte remegve várom, hogy kiderüljön, Fannit találták-e meg a tóban. Szörnyű lenne, de legalább megszűnne ez a bizonytalanság, ami felőrli az idegeimet – mondta el a Blikknek Fanni édesanyja.



Péntek délelőtt a Fertő tó osztrák részén egy torzót találtak. Nem sokkal később a búvárok megtalálták a csonkolt testhez tartozó fejet is. A testhez tartozó végtagok a mai napig nem kerültek elő. Annyi biztos, hogy a maradványok egy nőhöz tartoznak, a fogait jelenleg is egy bécsi kórházban vizsgálják. A szakértői vélemények szerint a test több hónapja a vízben volt.



Sajtóértesülések szerint az osztrák rendőrség bekérte a magyar rendőrségtől az eltűnt személyek listáját.