Tragédia

Titokzatos levél került elő VV Fanni utolsó perceiről

A tízoldalas levél elején ez állt: Tomi vallomása, 2018. március 18. A dokumentumban hosszasan taglalta a levélíró, hogyan és milyen körülmények között halt meg a novemberben eltűnt egykori Való Világ-szereplő, Novozánszki Fanni - írja a Blikk.



A levél szerint Fanni a halála napján egy vidéki faluban járt disznóvágáson, ahol alkoholt fogyasztott, majd bedrogozták. Ebbe halt bele, majd eltüntették a holttestét.



"Nagyon felzaklatott a levél, de elképzelhetetlennek tartom, hogy vidéken járt volna az eltűnése napján a lányom. A barátnője is arról vallott, hogy vásárolni voltak Budapesten, majd hazavitték Fannit a lakásába. Amikor bemehettünk a lakásba, akkor ott is volt a három nagy szatyor ruha bontatlanul" - mondta a Blikknek Fanni édesanyja, Katalin.



"Meggyőződésem, hogy ez olyan levél, amely tudatosan el akarja terelni a valóságról a figyelmet. Azt sem tartanám teljesen kizártnak, ha a gyanúsított háza tájáról fújna a szél" - tette hozzá dr. Lichy József, a család ügyvédje.



A levéllel kapcsolatban az RTL Klub munkatársai megkeresték a rendőrséget, az életvédelmi nyomozók pedig berendelték őket a Teve utcai székházba. A vallomást a rendőrség lefoglalta, erről a műsor szerint jegyzőkönyv is készült. Arról a műsor készítői nem tudnak, hogy találtak-e benne bármilyen hasznos információt.