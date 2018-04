Erőszak

Megdöbbentő részletek a győri emberrablásról

A villanyszereléssel foglalkozó vállalkozó Magyarországon és Ausztriában is vállalt munkákat, és nem titkolta, hogy sikeres. Huszonéves lánya azt mondja: apjával azért is dolgoztak szívesen, mert mindig korrekt volt.



„Imádja a családját, jó házasságban élünk, nem tudok elképzelni olyan okot, ami miatt magától hagyott volna itt bennünket” – nyilatkozta a Ripostnak Mácsik Zoltánné. „Rettenetesen féltem őt, borzalmas a gondolat is, hogy baja esett. Régi telefonja van, egy hétig is bírja töltés nélkül, ha jól van, lehetetlen, hogy ne vegye fel! Mindig hazaszólt még akkor is, ha csak késett.”



Még helikopterekkel is keresték a húsvét szombatján eltűnt Mácsik Zoltánt, a rendőrség személyi szabadság megsértése miatt nyomoz. Keresik azt a fehér Transportert is, amiben a férfi ült, amikor elhajtott a győri benzinkútról, a rendszáma IXM 144.



„A férjem Ausztriában dolgozott legutóbb, egy győri férfi bízta meg a munkával” – foglalta össze a tényeket az asszony. „Bár mindent megbeszélünk, a munkája részleteiről nem kérdeztem. Csak annyit tudok, hogy egy épület villanyszerelési munkálatait végezte Ausztriában, amiért több mint tízezer eurót ígértek. Bár a munkát elvégezte, a pénzt még nem kapta meg, mindig hitegették. Szombaton azért ment el, mert a győri férfi azzal hívta fel, hogy lenne még egy munka, egy villanymotort kellene megjavítani. Azért ment a benzinkúthoz, mert a férfi azt mondta, onnan majd útba igazítja.”