VV Fanni-ügy: kiderült a DNS-teszt eredménye!

DNS-mintát vett a rendőrség a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított B. László férfirokonaitól, köztük a volt ügyvédjétől és egyben nagybátyjától, Brodmann Pétertől is. Minderre azért volt szükség, mert B. László autójában egy véres kötelet találtak, amelyen egy ezidáig azonosítatlan férfi DNS-e található.



Az már bizonyos, hogy B. László nagyapjának semmi köze nincs a véres kötélhez, mert a DNS-mintája nem egyezik a tárgyon találttal. Azt viszont még mindig nem lehet teljes mértékben kizárni, hogy B. László nagybátyjának, Brodmann Péternek nincs köze az ügyhöz.



"Kedd délelőtt tőlem is mintát vettek, de az eredményre - aminél 101 százalék, hogy nem lesz velem egyezés - még heteket, akár hónapokat is várni kell. A teória azonban, miszerint a kötél a családé, már rég megdőlt" - fogalmazott a férfi a Borsnak.



A gyanúsított egykori ügyvédje azt is elmondta, unokaöccse nagyon rosszul érzi magát az előzetes letartóztatásban, mivel naponta csak egy órát sétálhat, és a szüleit is csak havonta egyszer láthatja.