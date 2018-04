Jelentkezett egy tanú

Kakucsi gyilkosság: egy másik lányt is kiszemelhetett magának a gyanúsított

Nem csak M. Vivienre, de egy másik, Inárcson élő fiatal lányra is veszélyes lehetett a kakucsi gyilkossággal gyanúsított K. Bálint - írja a Bors.



A férfi tárgyalásán egy tanú elmondta, hogy az Inárcson élő Valentina is felkeltette a férfi érdeklődését. Valentina egy helyi kocsmában dolgozott, és többször látta K. Bálintot az ivó előtt, kocsijában ülve, lekapcsolt világítással, álló motorral. A tanúskodó férfi azt is elmondta, meglehetősen sok időt töltött Valentinával, tetszett neki a lány.



A lány sokszor hallotta, hogy egy járó motorú autó van a házuk előtt, olyankor ki sem mert menni. Amikor kiderült mi történt Viviennel, a lány sírva fordult a tanúhoz. Úgy érezte, ha nem Vivient, akkor őt öli meg. A tanú szerint ez az oka, hogy Valentina azóta külföldre költözött.Mint ismert, a kakucsi M. Vivien 2016. március 4-én tűnt el. Holttestét egy dabasi erdőben találták meg, több tucat szúrással végeztek vele. A gyilkossággal gyerekorri barátját, K. Bálintot gyanúsítják.



