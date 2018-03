Megölték VV Fannit

Döntött a bíróság VV Fanni feltételezett gyilkosának ügyében

2018.03.28 09:26 ma.hu

90 nappal meghosszabbították a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított B. László előzetes letartóztatását - értesült a Blikk.



A férfit tavaly novemberben helyezték előzetesbe, azóta is tagadja a vádakat.



VV Fanni holttestét hónapok óta keresik, sikertelenül. A gyanúsított volt ügyvédje nemrégiben azt nyilatkozta, egész egyszerűen nincs holttest, mert a lányt külföldre vitték.



Dr. Brodmann Péter ügyvéd kizárására a rendőrség nyújtott be kérelmet, hogy a továbbiakban tanúként hallgathassák meg, és DNS-mintát vehessenek tőle, ugyanis a már említett kötélen egy harmadik ember, egy férfi DNS-ét is felfedezték, melyet igyekeznek beazonosítani.