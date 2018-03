Zaklatási ügy

Négy fiú vádolja zaklatással a budapesti fociakadémia tanárát

A vád szerint egy tanár több tizenéves fiút is zaklatott, sőt akadt, akivel szexuális kapcsolatot létesített. Ha beszélhetett volna, akkor „nagyon durva dolgokról” számolt volna be a bíróságon – ezt mondta az egyik érintett a Blikknek.



A férfi két oktatási intézményben szedte áldozatait. A fociakadémia mellett egy gimnáziumnak két-két növendékét molesztálta a férfi a vádak szerint, a pedagógus mindkét iskolában tanított. Ráadásul a négy, megkörnyékezett áldozat közül kettőnél állítólag aktus is történt.



A sértettek tanúja többek között az a tanárnő is, aki a vádlottal együtt dolgozott mindkét intézményben – írja a lap. A tanárnő fogott gyanút, a fiúk neki panaszolták el a történteket, ezt követően indult meg az eljárás.



A tanárt tavaly január 13-án, az ellene tett feljelentés másnapján elvitték a rendőrök, fél évet előzetes letartóztatásban töltött, június vége óta szabadlábon védekezik. Csütörtök délelőtt csak egy sértett, az egyik ifjú focista volt jelen, ő nézhetett a vádlott szemébe.



Az ügyészség decemberben emelt vádat a 41 éves pedagógus ellen, többrendbeli szexuális kényszerítés bűntette, kiskorú veszélyeztetése miatt. A maximális kiszabható büntetése 12 év börtön.