Kinyílt az ajtó

Kizuhant a buszból és azonnal meghalt - Kiderült, miért történt a tragédia

A 38 éves férfi hazafelé tartott a busszal. Leszálláshoz készült, mikor az ajtó hirtelen kinyílt. A férfi kizuhant a járműből és azonnal meghalt. Most kiderült, miért nyílt ki az ajtó - írja a Bors.



A szemtanúk nem látták pontosan, mi történt, a rendőrség pedig majdnem egy évig vizsgálta T. István halálának körülményeit.



A baleset után a buszt egy hangárban szétszerelték, és átnéztek rajta mindent.



Az elhunyt férfi édesanyja végig biztos volt abban, hogy nem a fia feszítette szét az ajtókat. A Bors cikke szerint ezt most a vizsgálat is igazolta.



"Nemrégiben értesítettek a közvetítő ügyvédi irodán keresztül, hogy lezárult a vizsgálat. Kiderült, hogy valóban műszaki gond volt, az ajtó kinyílását egy hibás dióda okozta" - mondta el a lapnak az asszony, hozzátéve, hogy kétmilló forintos kártérítést ajánlottak fel a családnak.



"Jó érzés tudni, hogy igazunk volt, és kiderült, hogy mi is történt valójában" - mondta.