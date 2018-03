Gyilkosság

Újabb fordulat: Három férfi és egy nő tüntette el VV Fannit?

hirdetés

A vallomás részleteit B. László nagybátyja és volt ügyvédje, dr. Brodmann Péter osztotta meg a Borssal.



B. László a rendőröknek azt állítja, Novozánszki Fanni maga hívta oda őt a lakásába, ahol egy titokzatos barátnője, B. Erika nyitott ajtót. Ő arra kérte a férfit, hogy az akkor már eszméletlen Fannihoz ne hívjon mentőt, inkább vigye el egy kilométerrel odébb, ahol már várják a lányt. Brodmann szerint szeretett unokaöccsének mindössze ennyi szerepe volt a lány eltűnésében.



Azonban ha B. Lászlónak ennyi szerepe volt, hogyan kerülhetett a véres kötél - rajta Fanni és a saját DNS-ével - a kocsijába?



"Fanni barátnője, aki ajtót nyitott, adta Lászlónak a kötelet. László pedig még aznap, a bérelt kocsiból átrakta azt a saját autójába” – magyarázta Brodmann, aki szerint nem csak a barátnő, de mások is részt vehettek a bűncselekményben.



Dr. Brodmann Péter ügyvéd kizárására a rendőrség nyújtott be kérelmet, hogy a továbbiakban tanúként hallgathassák meg, és DNS-mintát vehessenek tőle, ugyanis a már említett kötélen egy harmadik ember, egy férfi DNS-ét is felfedezték, melyet igyekeznek beazonosítani.



Brodmann a lapnak elmondta, hogy a mai napig nem vettek sejtmintát tőle, kihallgatása is hetek óta függőben van.



Szerinte három férfi és egy nő is szereplő ebben az ügyben. Egész egyszerűen szerinte nincs holttest, mert a lányt külföldre vitték.