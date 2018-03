Terrorizmus

Terrorizmus finanszírozása miatt indult eljárás egy férfi és egy nő ellen

A TEK munkatársai a röszkei tranzitzónából állították elő a gyanúsítottakat, ellenük a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást. 2018.03.09 10:45 MTI

Terrorizmus finanszírozása miatt indult eljárás egy férfi és egy nő ellen, az ügyészség indítványozta előzetes letartóztatásukat - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.



Szanka Ferenc közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi és a nő 2009-ben, illetve 2010-ben önkéntesen csatlakozott egy csoporthoz, amely a nemzetközi szerződések és egyezmények szerint terrorista szervezetnek minősül. A gyanú szerint a terrorista szervezet tagjaként mindketten 2010 és 2014 között a szervezet érdekében Irakban logisztikai tevékenységet végeztek, katonai kiképzésben részesültek és a terrorszervezet tevékenységét más módon is támogatták.



Gyanúsítottak a röszkei tranzitzónában nyújtottak be menedékkérelmet, amelyet a hatóságok elutasítottak.



A terrorizmus finanszírozásának bűntette miatt indult eljárást - mivel a feltételezett elkövetők nem magyar állampolgárok, valamint a bűncselekmény nem Magyarország területén történt - a legfőbb ügyész rendelte el.



A gyanúsítottak személyi körülményeire, személyazonosságuk tisztázatlanságára és az általuk eddig közölt adatok ellentmondásosságára tekintettel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének. Az ügyészség indítványozta előzetes letartóztatásukat, melyről a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója pénteken dönt - közölte a csoportvezető ügyész.



Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója korábban elmondta, a két külföldi szabályos menedékkérelmet nyújtott be, várták annak elbírálását, aközben azonosították őket. A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a röszkei tranzitzónából szerdán állították elő a gyanúsítottakat, ellenük a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatja a nyomozást.