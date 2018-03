Tömeggyilkos

Rémisztő: nem először ölt a rákóczifalvi rém

A két, egymás mellett lakó idős férfit Rákóczifalván a gyanú szerint agyonverő 25 éves T. Tamás elismert egy harmadik gyilkosságot is - írja a Blikk. A lap szerint így már sorozatgyilkosnak nevezhető a rákóczifalvi férfi.



Első áldozata, V. Géza nyugdíjazása előtt a rendőrség kötelékében dolgozott, és szintén a településen élt, ám halálát ez idáig mindenki balesetnek hitte. Most azonban kiderült, T. Tamás végzett vele, ezt hétfőn vallotta be a rendőröknek.



Sok dolog tisztázatlan még, annyit azonban megerősíthetek, hogy védencem elismert egy harmadik cselekményt - mondta dr. Mezei János, a sorozatgyilkos védőügyvédje a lapnak.



V. Géza holttestét szintúgy, mint a későbbi áldozatokét, a házában hagyta gyilkosa. A helyiek azt mondják, azt hitték, leesett a padlásról, és a nyakát törte.