Tragédia

VV Fanni-gyilkosság: titokzatos férfi után nyomoznak?

Újra kihallgatták a nyomozók VV Fanni egyik legjobb barátnőjét a múlt pénteken – tudta meg a Blikk. A lap szerint a fiatal nőt a valóságshow-szereplő telefonjáról faggatták, pontosabban a készülékben lévő férfiakról.



„A hölgy, akit kihallgattak, valóban az egyik legjobb barátnője volt a lányomnak. Neki volt talán a legjobban rálátása arra, hogy Fanni kikkel barátkozik, kivel milyen viszonyban van. Ő volt velünk a legnehezebb pillanatokban is, amikor a rendőrök helyszíneltek Fanni lakásában, lelkileg támogatott engem és a férjemet, hogy kibírjuk azokat a pokoli órákat” – mondta a Blikknek Fanni édesanyja.



A Blikk úgy tudja, a fiatal nőt leginkább Fanni egyik kuncsaftjáról kérdezték, aki nem azonos a feltételezett gyilkossal. Arról a bizonyos férfiról akartak minél több információt megtudni, akitől a volt valóságshow-szereplő élete utolsó szakaszában nagyon tartott valamiért.



Novozánszki Fanni tavaly november 20-án tűnt el a lakásából, holttestét azóta sem találják. Egy férfit pár nappal később a rendőrség őrizetbe is vett. A jelenleg is rácsok mögött lévő illetőt emberöléssel gyanúsítják.