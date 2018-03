Halálos baleset

Rendőr vezette az autót, ami hókotróval karambolozott Vácnál

Hókotró és személyautó ütközött össze Vác határában, a 2-es főúton péntek este, egy ember a helyszínen meghalt. 2018.03.04 11:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Koszticsák Szilárd

Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője akkor elmondta: egy fiatal nő beszorult az autóba, a tűzoltók kiemelték a roncsból, de olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.



A hókotró hatulról csapódott az autóba, a balesetnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje is van.



A Bors úgy értesült, hogy az autót egy rendőr vezette, az ő barátnője a halálos áldozat.



A balesetnél nem a rendőrség helyszínelt, hanem a Pest Megyei Főügyészség, ami akkor szokott előfordulni, ha hivatali személy is érintett a balesetben.



Dr. Gyugyi Csilla, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy a balesetben egy rendőr is megsérült.

MTI/Koszticsák Szilárd