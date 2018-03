Állatkínzás

Börtönbe kerülhet a tanár, aki élő állatokat boncoltatott diákjaival

Élő állatokat boncoltak a diákok egy keszthelyi gimnáziumban.



A Vajda János Gimnázium biológia-szakkörében évek óta végeztek boncolásokat, illetve "kémiai kísérleteket". A foglalkozásokra a hatosztályos gimnázium 13-18 éves tanulói jártak. Bár a szakkörön folyó kísérletek iskolaszerte hírhedtek voltak. Erről egy diák mesélt a HVG-nak.Állítása szerint különböző állatokat boncoltak fel az évek során: nyulat, skorpiót, gőtét, papagájt, tengerimalacot, kiscsibét, vagy épp egy vaddisznó fejét.



Állítása szerint az is előfordult, hogy a tanár egy "élő denevért" hozott be, vagy azért vezettek áramot egy élő békába, hogy a reflexeit vizsgálják. Hogy mit használnak azon múlt, hogy a tanár mit tudott szerezni, mennyibe került az állat.



A kísérleteket tartó tanár azóta eltűnt az iskolából, "közös megegyezéssel távozott".



Sokan nem csak a Frankensteinnek elnevezett tanárt, G. Zsoltot, hanem az iskola vezetőségét is felelősnek tartják.



A rendőrség állatkínzás miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az állatkínzásért alapesetben két év börtönbüntetést lehet kapni, ha az állatnak különös fájdalommal és szenvedéssel jár a kínzás, akkor három év a maximálisan kiszabható büntetés.



A Bors által megkérdezett jogi szakértő szerint ez súlyosabb eset, mivel a tanár a diákok bevonásával végezte a kísérleteket, ami rossz hatással lehetett rájuk.



"Vizsgálandó, hogy rendszeresen boncoltak élő állatot vagy csak egyszer. Emellett felmerülhet a kiskorú veszélyeztetése gyanúja is, amiért egytől öt évet lehet kapni. A kettőt összevonva, halmazati büntetésül akár hét és fél év börtönnel is sújthatják" - mondta el a lapnak dr. Kamarás Péter.