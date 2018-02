Megtörik?

Összeomlott a börtönben VV Fanni feltételezett gyilkosa

2018.02.27 11:59

Novozánszki Fanni tavaly november 20-án tűnt el, az utolsó biztos információt a luxuslakópark kamerafelvétele szolgáltatta róla, amelyben élt. Ezen az látszott, hogy a gyanúsított a karjában cipeli az eszméletlen lányt, majd beteszi a csomagtartóba.



A bíróság ma dönt arról, hogy a gyilkosságggal gyanúsított B.László továbbra is előzetesben marad-e. A férfi ugyanis pont három hónapja van a rácsok mögött, és kilencven nap után a bíróságnak kötelező felülvizsgálni, hogy jogos-e az előzetes fenntartása, avagy módosítanak rajta.



B. László bűnrészességét elismerte, ám azt továbbra is tagadja, hogy ő ölte volna meg a lányt. A Blikk információja szerint a gyanúsított nincs jó lelki állapotban, a börtönben egyre jobban magába fordult, már szinte senkivel sem beszél, egész nap csak a falat bámulja. Úgy tudják, akkor zuhant teljes letargiába, amikor barátnője levélben szakított vele. Addig kifejezetten erősnek és magabiztosnak tűnt, a szerelmétől kapott elbocsátó üzenet azonban teljesen letaglózta.



Novozánszki Fanni holttestét azóta sem találták meg. A rendőrség a legmodernebb eszközöket is bevetette annak érdekében, hogy a lány nyomára bukkanjon, égen-földön keresték, szó szerint, drónokkal és kutak mélyén is. A nyomozás már több tízmilliós nagyságrendeket öltött. Most úgy tűnik, végre forró nyomon vannak.