Gyilkosság

Fényes nappal vágta el az utcán exbarátnője nyakát a nagykanizsai férfi

Amikor a nő védelmet keresett egy autóban, a férfi kirántotta a földre, majd egy vasrácsdarabbal kétszer is lesújtott a fejére.

Fényes nappal, a nyílt utcán brutálisan bántalmazta, majd több tucatnyi késszúrással megölte korábbi szerelmét Nagykanizsán egy férfi, aki ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emeltek vádat - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség hétfőn az MTI-t.

Pirger Csaba szóvivő közlése szerint a férfi és a nő 2014 óta állt szerelmi kapcsolatban, de sok konfliktusuk volt. Többször szakítottak, majd kibékültek, gyakoriak voltak a heves veszekedések, amelyek néhányszor tettlegességig fajultak. A különválási próbálkozásaik ellenére nem tudtak elszakadni egymástól, a múlt évben együtt költöztek Ausztriába is, hogy munkát vállaljanak, de a viszonyuk ott sem rendeződött. Tavaly szeptember elején hazatértek Nagykanizsára, a nő albérletbe költözött, a férfi a saját otthonába.



A nő végleg szakítani akart, de a férfi ebbe nem tudott belenyugodni. Internetes üzenetekben is veszekedtek egymással, a nő becsmérlő módon írt a férfi korábbi élettársáról és a tőle született gyermekeiről.



A férfi ezek után azt üzente volt szerelmének, hogy néhány holmija még nála maradt, ezért menjen el hozzá. Odaérve a nő, az autójából még ki sem szállt, amikor máris vitatkozni kezdtek, a férfi az autóba behajolva rángatta a bent ülő asszonyt, majd a kocsi mellett folytatták a dulakodást.



Amikor a nő vissza akart szállni az autóba, a férfi kirántotta a földre, majd egy vasrácsdarabbal kétszer is lesújtott a fejére.

Az ájultan földre zuhanó nőt a férfi egy nagy késsel több tucatnyiszor megszúrta. A vérző nő segélykiáltására a szomszéd értesítette a mentőket, de közben a férfi elvágta a nő nyakát, aki a helyszínen életét vesztette.



A tettes ezek után egy másik késsel saját magát is többször megsebezte öngyilkossági szándékkal, a helyszínre érkező rendőrök elől is késsel a kezében, az ablakon kiugorva próbált elmenekülni, sikertelenül.



A Zala Megyei Főügyészség vádirata szerint az asszony testén 35 késszúrást azonosítottak, s mivel ezek elszenvedése során tudatánál volt, védekezni is próbált, a tettes rendkívül nagy szenvedést okozott neki. A férfi kóros elmeállapotban, elmebetegségben szenved, ami súlyosan korlátozta abban, hogy a cselekményének következményeit teljes mértékben felismerje.