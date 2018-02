Tragédia

Közelebb kerültek VV Fanni holttestéhez a rendőrök

Újabb fejlemények történtek az ügyben, a rendőrök forró nyomon vannak, hol rejthette el gyilkosa Fanni holttestét! 2018.02.26 15:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hónapok óta foglalkoztatja a médiát a VV Fanni-gyilkosság, miután az eltűnt lánynak továbbra sincs meg a holtteste, de a rendőrség minden kétséget kizáróan biztos abban, hogy a lány már nem él. Előzetes letartóztatásba helyezték az üggyel kapcsolatban B. Lászlót, aki azonban semmit sem mond az üggyel kapcsolatban.



A rendőrség a legmodernebb eszközöket is bevetette annak érdekében, hogy a lány nyomára bukkanjon, égen-földön keresték, szó szerint, drónokkal és kutak mélyén is. A nyomozás már több tízmilliós nagyságrendeket öltött.



Ám most végre közel kerülhettek a hatóságok ahhoz, hogy ténylegesen megtalálják Fanni holttestét. Az elsőszámú gyanúsított ugyanis egy kamerafelvétel tanúsága szerint több mint fél órát töltött a teljesen kihalt szalkszentmártoni bányatavaknál.



Bár a hatóságok már átvizsgálták a területet, nem sok eredménnyel, de mint kiderült, a területtől nem messze egy rövid autóút vezet a régi dunai kompkikötőhöz. Ez a rész már annyira távol van mindentől, hogy kamerák sincsenek, emiatt pont alkalmas arra, hogy egy holttestet elrejtsenek.



Mint ismeretes, a lakópark, ahol a lány lakott, biztonsági kamerafelvételeinek tanúsága szerint a gyanúsított hozta le a lakásból az élettelen testet, és tette be bérelt autójába, amelyben a hírek szerint vért, pajszert és kötelet is találtak a szakemberek.



B. László órákig autózott, akár 1000 km-t is megtehetett, így alaposan feladta a rendőröknek a leckét azt illetően, merre kell keresni a testet.