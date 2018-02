Baleset

Rosszul lett M. Richárd. A kabriós kórházba került

A férfi előzetes letartóztatásáról szombaton kora délután döntöttek volna a Fő utcában, de rosszul lett még az ülés előtt. A portál úgy tudja, a férfit a János kórházba vitték, ott határoznak hamarosan arról, rács mögé kerül-e.



Mint ismeretes, ügyészség a tragikus karambollal összefüggésben korábban már többször lecsukatta volna M. Richárdot, de hiába. A bíróság először nyomkövető nélkül, majd nyomkövetővel, de csak házi őrizetet rendelt el vele szemben. Most azonban megszegte a szabályokat, elhagyta az otthonát, ezért csütörtökön őrizetbe vették.



A tragikus baleset tavaly május 15-én délután történt. A körülményekről a rendőrség akkor annyit közölt, hogy két autó karambolozott a Kassák Lajos és a Dózsa György út találkozásánál, és az egyik jármű az ütközés erejétől belerohant a buszmegállóba. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a fehér kabrió nagy sebességgel rohant bele a másik, éppen kanyarodó Citroën oldalába, amely így a várakozók közé csapódott. A balesetben a Vízművek két munkatársa vesztette életét.



A kabrió sofőrje - aki a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje - a történtek után több lapnak is nyilatkozott és azt mondta, mérhetetlenül sajnálja, de vétlennek érzi magát, a balesetben nem ő hibázott, a másik kocsinak kellett volna megadnia az elsőbbséget. M. Richárd boszorkányüldözésről beszélt.



A rendőrök később őrizetbe vették, miután a beszerzett bizonyítékok, szakértői vélemények alapján megalapozottá vált a gyanú. Ezt akkor ugyan nem közölték, de mint kiderült, a sofőr lényegesen gyorsabban hajtott a szakértők szerint a megengedettnél. A bíróság tájékoztatásából kiderült, hogy a férfi a gyanú szerint a baleset előtt kokaint fogyasztott - írta a 24.hu.