Ellátás

Rendőrök raktak tüzet és főztek teát egy idős asszonynak, amíg a mentő kiérkezett

hirdetés

Forrás: Police.hu

A rendőrök a mentők kiérkezéséig takarókkal melegítették a bissei nőt, és teát is főztek neki - írja a police.hu.



Önkormányzati dolgozók szóltak a rendőröknek péntek reggel, 9 óra körül, mert egy egyedül élő bissei nő nem adott életjelet magáról, amikor a házához értek, próbáltak bemenni, de az ajtó zárva volt.



A helyszínre érkező rendőrök a falugondnokkal kifeszítették a ház bejárati ajtaját, majd a belső szobában megtalálták földön fekve az asszonyt. Az asszony magánál volt, de kommunikálni alig tudtak vele, segítségre szorult. Ezután ágyra fektették, és több pokróccal betakarták, majd mentőt hívtak hozzá.



A két rendőr a házban lévő két fatüzelésű kályhába tüzet rakott, a kinti fészerből fát hordtak be, és teát is főztek az asszonynak. A mentők a helyszínen megvizsgálták, majd továbbra kivizsgálásra kórházba szállították a nőt.