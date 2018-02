Állatkínzás

Saját kutyáját ütötte a dányi rendőr

Megrázó felvétel járta körbe az internetet, melyen egy rendőr bevágott egy kiskutyát a csomagtartóba. 2018.02.21 14:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nagy felháborodást kiváltó videón szereplő rendőrt azóta felfüggesztették.



A Borsnak sikerült beszélnie a rendőr egyik ismerősével. Mint kiderült, a rendőr és felesége három évvel ezelőtt költözött Dányba. Velük él a felvételen látható kistestű kutya, Pötyi is. A kutyust sokszor kiengedik egyedül az udvarra, már többször elkóborolt.



A lap úgy tudja, a videót gyerekek rögzítették egy ablak mögül, majd egyikük édesanyja küldte el az állatvédőknek.



A környékbeliek megdöbbentek, a rendőrt állatszerető embernek ismerte mindenki.



Az állatvédők közben kezdeményezték, hogy a férfi ne tarthasson többé kutyát. "Még egy civil sem tehet ilyet, nemhogy egy hivatalban dolgozó személy. Ezért kérvényeztük a rendőrségtől, hogy az állatot bántalmazó férfit és a videón látható rendőrnőt is menesszék a munkájából. Továbbá azt is szeretnénk, ha a férfit eltiltanák az állattartástól" – mondta a Borsnak Györgyevics Tamás, az Állatmentő Alakulat vezetője