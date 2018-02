Erőszak

Milliomosként szabadulhat a brutális skálás gyilkos

hirdetés

Szabadulására készül és a rácsok mögött válik milliomossá Bene László – írja a Bors. A skálás gyilkos a lapnak azt mondta, ügyfele a nem megfelelő börtönkörülmények miatt tart igényt többmilliós kártalanításra, az eljárás hamarosan lezárul, méghozzá Bene számára pozitív döntéssel. Dr. Soltészné Nagy Katalin azt mondta, Bene családja nem bízott abban, hogy kiszabadulhat egyszer, ezért eladták a házát, így most nem lesz hova mennie.



Viszont a kártalanítási eljárás lezárultával jelentősen javulnak védencem életkörülményei, és ezt a feltételes szabadlábra helyezésről döntő bíróság is pozitívan értékelheti – tette hozzá az ügyvéd, aki azt is elárulta, Bene, ha kijön az újonnan tanult szakmájában helyezkedik el.



Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a budai Skála áruház pénzszállító-autójának kirablása, valamint több ember, így egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt.