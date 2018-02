Erőszak

Mindenki tudott a brutális iskolai verekedésről Zala megyében - videóval

hirdetés

Mit ahogyan arról a ma.hu is beszámolt már, hatalmas verekedés volt egy keszthelyi középiskolában. A lányok üvöltve szidták egymást, miközben többen is belekeveredtek a verekedésbe, mások pedig telefonjukkal videózták. A pszichológus szerint azok is részesei az erőszaknak, akik körülállják a verekedést, felveszik, és nem segítenek.



Most újabb részletek derültek ki, állítólag mindenki tudott a verekedésről az iskolában. Az iskolaigazgató nem akart nyilatkozni, és azt állítja, nem igaz, hogy abban az intézményben történt a verekedés. Az iskola fenntartóját hiába kereste a tévé.