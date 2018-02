Állatkínzás

Szóltak neki, hogy látták elveszett kutyáját a Facebookon

A kutyus gazdája pár hete osztotta meg a közösségi oldalon, hogy elveszett a kutyája. Többen meg is osztották, ám mégsem akadtak a nyomára - már úgy volt vele, hogy nem lesz meg, vagy ami még rosszabb, már nem is él. Mielőtt azonban végleg feladta volna, kapott egy linket üzenetben, hogy találtak egy lesoványodott, bántalmazott ebet, aki nagyon hasonlít az ő kutyusára.



Mint írta: hét településsel arrébb találták meg, 18 nap alatt addig kóborolt. Közben baltával betörték a fejét, 7 centis nyílt seb tátongott a fején. A jóindulatú és segítőkész embereknek köszönhetően a megtalált állatot hamar orvoshoz vitték, és végül hazakerült gazdijához is. "Radar jól van, kitisztították a sebet, antibiotikumot kap, rendbe fog jönni! Köszönöm azoknak, akik enni adtak neki és segítettek a hazajutásában!" - posztolta a Facebookra.