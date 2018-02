Légiközlekedés

Fülbevalót és karkötőt loptak Babos Tímeától - elkapták a tolvajokat

Fülbevalót, egy a párjától kapott karkötőt és parfümöket loptak el Babos Tímeától a Liszt Ferenc repülőtéren tevékenykedő poggyásztolvajok. 2018.02.10

A magyar teniszező édesapja a Blikknek azt mondta, hogy lányának teljesítményét a történtek nem befolyásolják a jövő héten kezdődő dohai tenisztornán. Szombat reggelre Babos arról adott hírt, hogy a tolvajokat elfogták.





"Fájó ez a történet, nagyon rossz érzés, amikor idegenek turkálnak az ember személyes holmijai között.



Nem érintette jól Timit az ügy, de profi sportolóról lévén szó, nem hagy majd nyomot a játékán –

nyilatkozta Babos Csaba, Tímea édesapja a Blikknek.



Mint ismeretes, Babos Tímea pénteken saját Facebook oldalán osztotta meg, hogy a dohai leszállást követően, amikor átvette előre feladott poggyászát, sokk érte: döbbenten vette észre, hogy táskáját felnyitották, belőle több személyes tárgya is eltűnt. Mivel Budapestről indult, egyértelműnek véli, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren lopták meg.



„Mire megérkeztem Dohába, a táskám nyitva volt. Szétszabdalták, és kiloptak belőle pár dolgomat. És vajon honnan indultam? Budapestről... 15 éve utazom, és sosem fordult velem elő ilyesmi. Remélem, minél előbb megtalálják a tetteseket, mert ez szánalmas!" – írta felháborodottan Babos a Facebook-oldalán.



A teniszezőtől többek között parfümöt, fülbevalót és karkötőt is eltulajdonítottak, utóbbi kettő azért volt különösen értékes számára, mert a párjától kapta ajándékba. A kínos történet most szerencsés véget ért.